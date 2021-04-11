В Лебедине, что на Сумщине, 10 апреля провели в последний путь Максима Стеблянко – бойца механизированного батальона 1-й отдельной танковой северской бригады. 23-летний парень погиб 6 апреля, подорвавшись на мине в зоне проведения ООС.

Прощание с Максимом началось возле родительского дома. Там были родственники, знакомые семьи, жители Лебедина.

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Бойца отпели в местной Воскресенской церкви недалеко от дома. Похоронили на Лебединском кладбище.

Он такой был энергичный парень, как друг замечательный, как товарищ боевой тоже. Не раз мы с ним на различные задания привлекались. Нас командир старался вместе ставить, все дружно было, все отлично,

– рассказал боевой побратим Максима Сергей Куриленко.

Что известно о Максиме Стеблянко

23-летний военный родом из Лебедина . Он был старшим ребенком в семье. В 2016 году юноша окончил училище лесного хозяйства, отслужил досрочную службу и решил продолжить службу по контракту.

. Он был старшим ребенком в семье. В 2016 году юноша окончил училище лесного хозяйства, отслужил досрочную службу и по контракту. С 2020 года Максим Стеблянко воевал в составе 1-й отдельной танковой бригады. Был водителем механизированного взвода . Подвозил боевым товарищам боеприпасы, продукты, различные необходимые вещи.

. Подвозил боевым товарищам боеприпасы, продукты, различные необходимые вещи. Его жизнь оборвала вражеская мина 6 апреля. Произошло это вблизи Степного, когда военный автомобиль наехал на взрывное устройство.

Как близкие вспоминают Максима

Знакомый семьи Стеблянко Алексей Тонкошкур : "Хорошая семья. Отец был с сыном там. Второй сын служит в армии. Это мы уже в Лебедине прячем пятого".

: "Хорошая семья. Отец был с сыном там. Второй сын служит в армии. Это мы уже в Лебедине прячем пятого". Одноклассник Максима Александр Немеш : "Теперь только в моем сердце его голос, его улыбка. Вместе с ним на рыбалку ездили, на одной работе работали, куда только вместе не ездили. Он пошел служить, пришел через полгода".

: "Теперь только в моем сердце его голос, его улыбка. Вместе с ним на рыбалку ездили, на одной работе работали, куда только вместе не ездили. Он пошел служить, пришел через полгода". Военная, служившая вместе с Максимом, Марина Чирва: "Я могла всегда к нему подойти, он меня поддержит, успокоит или даже отругает, но я понимала, что все это шутка".

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