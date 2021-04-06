На Донбассе погибли 2 украинских защитников. Один военный получил смертельные ранения в результате обстрела, другой – подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Возле Невельского украинский военный получил ранения в результате вражеского минометного огня. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и к сожалению, во время эвакуации он умер.

Также, недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью.

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