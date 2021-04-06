На Донбасі загинули 2 українських захисників. Один військовий отримав смертельні поранення внаслідок обстрілу, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Військове командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Що відомо про втрати ЗСУ Український військовий отримав поранення внаслідок ворожого мінометного вогню біля Невельського. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу. На жаль, під час евакуації він помер. Поблизу Степного внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої боєць ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям. Новина доповнюється….