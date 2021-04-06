Командування російських збройних сил продовжує нарощувати бойові можливості окупаційних військ на Донбасі. Роблять це, зокрема, посилюючи взаємодіючі з'єднання та частини, дислоковані на території Росії поблизу кордону з Україною.

Доукомплектування бойових підрозділів Південного військового округу ЗС Росії здійснюють від початку квітня. Такі дані оприлюднили у Міноборони, посилаючись на Головне управління розвідки.

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Для цього керівництво ворожої армії відправляє у відрядження на невизначений термін військових зі складу Західного, Центрального та Східного військових округів російських ЗС.

Так вони збільшують постійний резерв для можливості швидкого доукомплектування 1 та 2 армійських корпусів кадровими російськими військовими,

– пояснили у розвідці.

Там також зауважили, що через недотримання заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами зростає кількість втрат серед російських окупантів.

Довідка. 4 квітня в одному зі з'єднань противника загинули 2 російських військових, ще 1 – отримав важке поранення через вибух мін, які зберігались з порушеннями.

Ситуація на кордоні з Україною: що відомо

У ЗСУ попередили, що Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів України – мовиться про Воронезьку, Ростовську та Брянську області.

Все це держава-окупант робить під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Захід 2021". Крім цього, військову техніку привезли до окупованого Криму.

В США стурбовані через ескалацію конфлікту на Донбасі. Там вже звернулися до Росії за поясненнями. Однак відповіді від Кремля не отримали.

Водночас ЗСУ проводять збори у південних прикордонних районах України. Там формують та проводять підготовку підрозділів територіальної оборони.



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу