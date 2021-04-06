На Донбасі троє проросійських бойовиків підірвалися на власній міні. Вони намагалися здійснити зміни у механізмі вибухового пристрою.

Інцидент стався у неділю, 4 квітня, в районі населеного пункту Сокільники, що знаходиться на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє українська розвідка.

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За даними розвідки, "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок вибуху двоє найманців Росії загинули, а один отримав поранення.

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З 1 по 31 березня лави російських найманців порідшали на 61 людину.

Загинули 24 бойовики, зокрема 21 – небойові втрати, 3 – бойові;

Поранення отримали 37 окупантів, серед яких 34 травмувалися не у бою.

Також у березня терористи втратили 12 одиниць техніки.

Довідка. З 27 липня 2020 року, моменту оголошення перемир'я на Донбасі, до 31 березня, бойовики втратили 405 членів особового складу своїх формувань. Зокрема, 185 – загинули, ще 220 – отримали поранення.