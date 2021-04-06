Феєрична самоліквідація: троє бойовиків підірвалися на власній міні
На Донбасі троє проросійських бойовиків підірвалися на власній міні. Вони намагалися здійснити зміни у механізмі вибухового пристрою.
Джерело:ОТУ "Північ"
Інцидент стався у неділю, 4 квітня, в районі населеного пункту Сокільники, що знаходиться на тимчасово окупованій території. Про це повідомляє українська розвідка.
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За даними розвідки, "проявляючи дива інженерної обізнаності" та здійснюючи конструктивні зміни у протипіхотній міні ПОМ-2, що заборонена Оттавською конвенцією, російсько-окупаційні війська зазнали втрат серед особового складу,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що унаслідок вибуху двоє найманців Росії загинули, а один отримав поранення.
Скільки бойовиків ліквідували у березні: що відомо
З 1 по 31 березня лави російських найманців порідшали на 61 людину.
- Загинули 24 бойовики, зокрема 21 – небойові втрати, 3 – бойові;
- Поранення отримали 37 окупантів, серед яких 34 травмувалися не у бою.
- Також у березня терористи втратили 12 одиниць техніки.
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