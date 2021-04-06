На Донбассе трое пророссийских боевиков подорвались на собственной мине. Они пытались осуществить изменения в механизме взрывного устройства.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Украинская разведка.

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По данным разведки, "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, запрещенной Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва двое наемников России погибли, а один получил ранения.

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С 1 по 31 марта ряды российских наемников поредели на 61 человека.

Погибли 24 боевика, в том числе 21 – небоевые потери, 3 – боевые;

Ранения получили 37 оккупантов, среди которых 34 травмировались не в бою.

Также в марте террористы потеряли 12 единиц техники.

Справка. С 27 июля 2020 года, до момента объявления перемирия на Донбассе, до 31 марта, боевики потеряли 405 членов личного состава формирований. В частности, 185 – погибли, еще 220 – получили ранения.