Феерическая самоликвидация: трое боевиков подорвались на собственной мине
На Донбассе трое пророссийских боевиков подорвались на собственной мине. Они пытались осуществить изменения в механизме взрывного устройства.
Источник:ОТГ "Север"
Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля, в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на временно оккупированной территории. Об этом сообщает Украинская разведка.
Читайте также Боевики на Донбассе постоянно гибнут от передозировки, – Хомчак
По данным разведки, "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопехотной мине ПОМ-2, запрещенной Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва двое наемников России погибли, а один получил ранения.
Сколько боевиков ликвидировали в марте: что известно
С 1 по 31 марта ряды российских наемников поредели на 61 человека.
- Погибли 24 боевика, в том числе 21 – небоевые потери, 3 – боевые;
- Ранения получили 37 оккупантов, среди которых 34 травмировались не в бою.
- Также в марте террористы потеряли 12 единиц техники.
Поделиться новостью