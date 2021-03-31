Росія стягує до Криму військову техніку: відео
Росія масового переправляє у тимчасово окупований Крим військову техніку. Цей процес триває вже декілька днів.
Джерело:"Дом"
Росія відправляє військову техніку у Крим
Очевидці опублікували у мережі відео. На них видно колону бронетехніки, яка їде у напрямку Керчі.
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Яку техніку стягує Росія
- Самохідні артилерійські установки,
- бронетранспортери,
- військові вантажівки.
Вони приїхали на окупований півострів з Краснодарського краю.
Крім того, ще 25 одиниць військової техніки на Кримському мосту очевидці зафіксували кілька днів тому.
Дивіться відео очевидців про техніку з Росії:
Військова техніка у Криму: відео
Російські вантажівки на Кримському мосту: відео
На окупований півострів стягують військову техніку: відео
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