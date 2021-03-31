Андрій Клименко заявив, що теперішня ситуація на Донбасі та заяви Росії нагадують "Майнільський інцидент". На його думку, Москва може готувати вторгнення в Україну.

Що заявив Клименко

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про нібито відновлення "громадянської війни в Україні". За словами журналіста, Росія вже використовувала таку технологію у 1939 році.

Важливо Росія у ТКГ не підтримала пропозицію про повернення до режиму тиші на Донбасі

Тоді влада СРСР використала провокацію для того, щоб почати радянсько-фінську війну.

У подібній ситуації дуже важко відрізнити політичний шантаж від підготовки до справжнього наступу,

– наголосив Клименко.

Таку ж думку поділяє глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Кожен раз чомусь думаю, що вторгнення розпочнеться під ранок суботи. Не обов'язково найближчої", – підкреслив політик.

Що відомо про "Майнільський інцидент" "Майнільський інцидент" – це радянська провокація, яка стала приводом для початку радянсько-фінської війни. Тоді командувач військами Ленінграду доніс у Москву термінове повідомлення про обстріл фінською артилерією підрозділу Червоної армії, дислокованого біля селища Майніла. Військове керівництво провело розслідування і підтвердило факт. До речі, результати розслідування не публікували.



У Фінляндії заперечили розстріли і запропонували спільно провести розслідування. Втім радянська влада відмовилася від такої ідеї і відправила свої війська на війну з Фінляндією.

Джерело: Андрій Клименко

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