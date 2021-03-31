Похоже на "Майнильский инцидент", – эксперт о ситуации на Востоке и провокациях России
Андрей Клименко заявил, что нынешняя ситуация на Донбассе и заявления России напоминают "Майнильский инцидент". По его мнению, Москва может готовить вторжение в Украину.
Источник:фейсбук Андрея Клименко
Что заявил Клименко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о якобы возобновлении "гражданской войны на Украине". По словам журналиста, Россия уже использовала такую технологию в 1939 году.
Важно Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе
Тогда власти СССР использовали провокацию для того, чтобы начать советско-финскую войну.
В подобной ситуации очень трудно отличить политический шантаж от подготовки к настоящему наступлению,
– подчеркнул Клименко.
Такое же мнение разделяет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Каждый раз почему-то думаю, что вторжение начнется под утро субботы. Необязательно ближайшей", – подчеркнул политик.
Что известно о "Майнильском инциденте"
"Майнильский инцидент" – это советская провокация, которая стала поводом для начала советско-финской войны. Тогда командующий войсками Ленинграда донес в Москву срочное сообщение об обстреле финской артиллерией подразделения Красной армии, дислоцированного у поселка Майнила. Военное руководство провело расследование и подтвердило факт. Кстати, результаты расследования не публиковали.
В Финляндии отрицали расстрелы и предложили совместно провести расследование. Впрочем советская власть отказалась от такой идеи и отправила свои войска на войну с Финляндией.
Источник: Андрей Клименко
Главное о ситуации на Донбассе
- 26 марта возле Шумов пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских защитников. Из-за этого 4 наших защитника погибли, а еще 2 – получили ранения.
- Украинская сторона смогла забрать тела погибших только после длительных переговоров с участием ОБСЕ.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что проведет срочный разговор с лидерами "нормандской четверки". Однако те 30 марта обсудили ситуацию на Донбассе без украинского лидера.
Поделиться новостью