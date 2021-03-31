Андрей Клименко заявил, что нынешняя ситуация на Донбассе и заявления России напоминают "Майнильский инцидент". По его мнению, Москва может готовить вторжение в Украину.

Что заявил Клименко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о якобы возобновлении "гражданской войны на Украине". По словам журналиста, Россия уже использовала такую технологию в 1939 году.

Важно Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе

Тогда власти СССР использовали провокацию для того, чтобы начать советско-финскую войну.

В подобной ситуации очень трудно отличить политический шантаж от подготовки к настоящему наступлению,

– подчеркнул Клименко.

Такое же мнение разделяет глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Каждый раз почему-то думаю, что вторжение начнется под утро субботы. Необязательно ближайшей", – подчеркнул политик.

Что известно о "Майнильском инциденте" "Майнильский инцидент" – это советская провокация, которая стала поводом для начала советско-финской войны. Тогда командующий войсками Ленинграда донес в Москву срочное сообщение об обстреле финской артиллерией подразделения Красной армии, дислоцированного у поселка Майнила. Военное руководство провело расследование и подтвердило факт. Кстати, результаты расследования не публиковали. В Финляндии отрицали расстрелы и предложили совместно провести расследование. Впрочем советская власть отказалась от такой идеи и отправила свои войска на войну с Финляндией.

Источник: Андрей Клименко

Главное о ситуации на Донбассе