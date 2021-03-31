Во время заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 31 марта Украина предложила обеспечить на Донбассе с 1 апреля режим прекращения огня. Однако Россия такое предложение не поддержала.

Заседание ТКГ 31 марта началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука.

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Украина предлагала тишину на Донбассе

Украинская сторона предлагала обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого Россией недавно унесло жизни 4 украинских военных.

Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик.

В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских и военного персонала.

Украинская делегация отмечает, что 2 из 3 представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.

Россия предложение не поддержала

К сожалению, ни предложение Леонида Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации,

– говорится в сообщении.

Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они 30 марта отметили необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

Член украинской делегации Сергей Гармаш в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия свой отказ объяснила тем, что уже есть соглашение и зачем его еще раз подтверждать.

Хотя мы все понимаем, что перезагрузка необходима, потому что соглашение есть, а режима тишины практически нет,

– отметил Гармаш.

В украинской делегации добавили, что продвижение в переговорах по любым вопросам является проблемным, пока на Донбассе не действует перемирие. Следующее заседание ТКГ запланировали на 14 апреля.

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