Россия в ТКГ не поддержала предложение о возвращении к режиму тишины на Донбассе
Во время заседания Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций 31 марта Украина предложила обеспечить на Донбассе с 1 апреля режим прекращения огня. Однако Россия такое предложение не поддержала.
Источник:телеграм украинской делегации в ТКГ
Заседание ТКГ 31 марта началось с предложения главы украинской делегации Леонида Кравчука.
Читайте также Россия слила мирный план Донбасса, потому что он ее не устраивает, – Гармаш
Украина предлагала тишину на Донбассе
Украинская сторона предлагала обеспечить с 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня, грубое нарушение которого Россией недавно унесло жизни 4 украинских военных.
Это предложение поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности глава СММ ОБСЕ посол Халит Чевик.
В частности, Чевик предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских и военного персонала.
Украинская делегация отмечает, что 2 из 3 представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня.
Россия предложение не поддержала
К сожалению, ни предложение Леонида Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации,
– говорится в сообщении.
Это произошло, несмотря на соответствующие заявления лидеров Германии и Франции, в которых они 30 марта отметили необходимость соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.
Член украинской делегации Сергей Гармаш в эфире одного из телеканалов заявил, что Россия свой отказ объяснила тем, что уже есть соглашение и зачем его еще раз подтверждать.
Хотя мы все понимаем, что перезагрузка необходима, потому что соглашение есть, а режима тишины практически нет,
– отметил Гармаш.
В украинской делегации добавили, что продвижение в переговорах по любым вопросам является проблемным, пока на Донбассе не действует перемирие. Следующее заседание ТКГ запланировали на 14 апреля.
Обострение на Донбассе: главное
- 26 марта возле Шумов пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции украинских защитников.
- В результате 4 воина ВСУ погибли, еще 2 – получили ранения. Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это удалось сделать.
- Зеленский объявил, что проведет беседы со всеми лидерами "нормандской четверки". Правда, президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины.
- Позже стало известно, что Путин, Меркель и Макрон без Зеленского обсудили Донбасс. Глава Кремля во время разговора убеждал, что Россия не является стороной конфликта.
Поделиться новостью