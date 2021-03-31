Россия переправляет во временно оккупированный Крым военную технику. Этот процесс длится уже несколько дней.

Россия отправляет военную технику в Крым

Очевидцы опубликовали в сети видео. На них видна колонна бронетехники, которая едет в направлении Керчи.

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Какую технику стягивает Россия

Самоходные артиллерийские установки,

бронетранспортеры,

военные грузовики.

Они приехали на оккупированный полуостров из Краснодарского края.

Кроме того, еще 25 единиц военной техники на Крымском мосту очевидцы зафиксировали несколько дней назад.

Военная техника в Крыму: Видео

Российские грузовики на Крымском мосту: видео

На оккупированный полуостров стягивают военную технику: видео

Обратите внимание! Ранее колонну военной техники из России заметили вблизи Бахчисарая. Тогда по трассе "Таврида" проехали примерно 15 машин в сопровождении военной автоинспекции.