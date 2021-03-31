Россия стягивает в Крым военную технику: видео
Россия переправляет во временно оккупированный Крым военную технику. Этот процесс длится уже несколько дней.
Источник:"Дом"
Россия отправляет военную технику в Крым
Очевидцы опубликовали в сети видео. На них видна колонна бронетехники, которая едет в направлении Керчи.
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Какую технику стягивает Россия
- Самоходные артиллерийские установки,
- бронетранспортеры,
- военные грузовики.
Они приехали на оккупированный полуостров из Краснодарского края.
Кроме того, еще 25 единиц военной техники на Крымском мосту очевидцы зафиксировали несколько дней назад.
Военная техника в Крыму: Видео
Российские грузовики на Крымском мосту: видео
На оккупированный полуостров стягивают военную технику: видео
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