США звернулися до Росії, аби та пояснила, навіщо нарощує військову присутність біля кордону з Україною. У Кремлі коментувати не хочуть.

В США стурбовані через ескалацію конфлікту на Донбасі та переміщення російських військ до кордону. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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Що кажуть в США

Прайс нагадав, що перед перекиданням військ було серйозне загострення біля Шумів. Тоді загинули 4 українських військовослужбовців.

У Штатах переконані, що російські дестабілізаційні дії підривають зусилля, спрямовані на зниження напруженості на фронті.

Ми звернулися до Росії пояснити ці провокації. США, безумовно, стурбовані будь-якими зусиллями Москви – будь то на російській території чи в межах суверенної України – із залякування нашого партнера, України

– наголосив Прайс.

Яка реакція Кремля

У Кремлі не коментують прохання Держдепу США пояснити пересування військ. Москва запевняє, що все вже сказано, додавати нічого.

Що цьому передувало

Розвідка попередила, що Росія стягує армію та озброєння до кордону для провокацій.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак доповів, що Кремль стягнув війська нібито для навчань до Воронезької, Ростовської та Брянської областей.

Крім того, військову техніку привезли до окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський вже обговорив ситуацію з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Генсеком Нато Єнсом Столтенбергом.



Російські війська біля українського кордону / Інфографіка 24 каналу