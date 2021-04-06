США требуют объяснений от России по провокациям у украинской границы
США обратились к России, чтобы та объяснила, зачем наращивает военное присутствие у границы с Украиной. В Кремле комментировать не хотят.
Источник:"Европейская правда"
В США обеспокоены из-за эскалации конфликта на Донбассе и перемещения российских войск к границе. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
К теме Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе
Что говорят в США
Прайс напомнил, что перед переброской войск было серьезное обострение у Шумов. Тогда погибли 4 украинских военнослужащих.
В Штатах убеждены, что российские дестабилизационные действия подрывают усилия, направленные на снижение напряженности на фронте.
Мы обратились к России объяснить эти провокации. США, безусловно, обеспокоены любыми усилиями Москвы – будь то на российской территории или в пределах суверенной Украины – по запугиванию нашего партнера Украины
– подчеркнул Прайс.
Какова реакция Кремля
В Кремле не комментируют просьбу Госдепа США объяснить передвижение войск.
Что этому предшествовало
- Разведка предупредила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе для провокаций.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил, что Кремль стянул войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.
- Кроме того, военную технику привезли в оккупированный Крым.
- Президент Владимир Зеленский уже обсудил ситуацию с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Генсеком Нато Йенсом Столтенбергом.
Российские войска у украинской границы / инфографика 24 канала
Поделиться новостью