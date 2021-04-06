США обратились к России, чтобы та объяснила, зачем наращивает военное присутствие у границы с Украиной. В Кремле комментировать не хотят.

В США обеспокоены из-за эскалации конфликта на Донбассе и перемещения российских войск к границе. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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Что говорят в США

Прайс напомнил, что перед переброской войск было серьезное обострение у Шумов. Тогда погибли 4 украинских военнослужащих.

В Штатах убеждены, что российские дестабилизационные действия подрывают усилия, направленные на снижение напряженности на фронте.

Мы обратились к России объяснить эти провокации. США, безусловно, обеспокоены любыми усилиями Москвы – будь то на российской территории или в пределах суверенной Украины – по запугиванию нашего партнера Украины

– подчеркнул Прайс.

Какова реакция Кремля

В Кремле не комментируют просьбу Госдепа США объяснить передвижение войск.

Что этому предшествовало

Разведка предупредила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе для провокаций.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак доложил, что Кремль стянул войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.

Кроме того, военную технику привезли в оккупированный Крым.

Президент Владимир Зеленский уже обсудил ситуацию с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Генсеком Нато Йенсом Столтенбергом.

Российские войска у украинской границы / инфографика 24 канала