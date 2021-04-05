Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве, – Зеленский поговорил с Джонсоном
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава Украины рассказал коллеге об обострении на Донбассе и наращивании российских сил у границы.
Источник:Офис Президента
Зеленский и призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.
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О чем говорили политики
Зеленский с Борисом обсудили договоренности, достигнутые во время визита украинского резидента в Великобритании в октябре 2020 года. В частности, акцентировали на развитии военно-морского флота Украины.
Кроме того, лидеры скоординировали действия по евроатлантическому курсу нашего государства. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что получение Плана действий по членству в НАТО – первоочередной приоритет Украины.
Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки",
– заметил Зеленский
Кстати, глава Украины пригласил Джонсона на саммит Крымской платформы.
Наращивание российских сил у границы: коротко
- Украинская разведка предупредила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе для провокаций.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак тоже подчеркивал, что Россия стягивает войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.
- Сам Зеленский считает, что Россия просто пытается создать атмосферу опасности.
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