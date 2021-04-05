Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Глава Украины рассказал коллеге об обострении на Донбассе и наращивании российских сил у границы.

Зеленский и призвал Великобританию и другие государства Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

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О чем говорили политики

Зеленский с Борисом обсудили договоренности, достигнутые во время визита украинского резидента в Великобритании в октябре 2020 года. В частности, акцентировали на развитии военно-морского флота Украины.

Кроме того, лидеры скоординировали действия по евроатлантическому курсу нашего государства. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что получение Плана действий по членству в НАТО – первоочередной приоритет Украины.

Мы чувствуем, что Украина не в одиночестве. Нас поддерживают страны "Большой семерки",

– заметил Зеленский

Кстати, глава Украины пригласил Джонсона на саммит Крымской платформы.

Обратите внимание! Зеленский 2 апреля провел первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Говорили о наращивании российских войск на Донбассе и усилиях по реформам для борьбы с коррупцией.

Наращивание российских сил у границы: коротко

Украинская разведка предупредила, что Россия стягивает армию и вооружение к границе для провокаций.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак тоже подчеркивал, что Россия стягивает войска якобы для учений в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области.

Сам Зеленский считает, что Россия просто пытается создать атмосферу опасности.

Российские войска у границы / Инфографика 24 канала