Владимир Зеленский заявил, что вопрос войны и мира в Украине на сегодня можно разделить на 2 пункта. С начала 2021 года война на Донбассе находится на этапе эскалации.

Украинский лидер напомнил, что "20 погибших и 57 раненых – только за первые месяцы". По словам Зеленского, это "цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям,

– подчеркнул украинский лидер.

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