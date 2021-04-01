Володимир Зеленський заявив, що питання війни та миру в Україні на сьогодні можна розділити на 2 пункти. Від початку 2021 році війна на Донбасі перебуває на етапі ескалації.

Український лідер нагадав, що "20 загиблих і 57 поранених – тільки за перші місяці". За словами Зеленського, це "ціна війни та відстоювання нашої незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України". Новина доповнюється