Заступник керівника ОП Роман Машовець провів зустріч з Александером Вінніковим, який очолює Представництво НАТО в Україні. Обговорювали, зокрема, скупчення російських військ на кордоні України та євроатлантичну інтеграцію.

Машовець зауважив, що безпекова ситуація на Донбасі погіршилася. Адже від початку 2021 року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші.

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Він підкреслив, що Росія не дотримується домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у нормандському форматі та у рамках Тристоронньої контактної групи.

Щотижня ми отримуємо сумні повідомлення про втрати серед наших воїнів на сході України. Російська сторона намагається зірвати мирний процес,

– наголосив Машовець.

Й додав, що спільні навчання військових ЗСУ та НАТО сприятимуть стабілізації безпекової ситуації у регіоні. Особливо, зважаючи на скупчення російських військ біля кордону України.

Крім цього, заступник керівника Офісу Президента звернув увагу на важливість політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії з боку Росії.



Нідерландський дипломат Александр Вінніков / Фото ОП

Вінніков висловив співчуття у зв'язку з втратами, яких зазнала Україна. Й запевнив, що вся інформація щодо ситуації на Донбасі буде передана у штаб-квартиру Альянсу.

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