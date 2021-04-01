Стримування Росії: у Зеленського обговорили з представником НАТО загострення на Донбасі
Заступник керівника ОП Роман Машовець провів зустріч з Александером Вінніковим, який очолює Представництво НАТО в Україні. Обговорювали, зокрема, скупчення російських військ на кордоні України та євроатлантичну інтеграцію.
Джерело:Офіс Президента
Машовець зауважив, що безпекова ситуація на Донбасі погіршилася. Адже від початку 2021 року російські війська понад 570 разів порушили режим тиші.
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Він підкреслив, що Росія не дотримується домовленостей та всіляко демонструє небажання вести діалог у нормандському форматі та у рамках Тристоронньої контактної групи.
Щотижня ми отримуємо сумні повідомлення про втрати серед наших воїнів на сході України. Російська сторона намагається зірвати мирний процес,
– наголосив Машовець.
Й додав, що спільні навчання військових ЗСУ та НАТО сприятимуть стабілізації безпекової ситуації у регіоні. Особливо, зважаючи на скупчення російських військ біля кордону України.
Крім цього, заступник керівника Офісу Президента звернув увагу на важливість політичної реакції від керівництва НАТО на такі дії з боку Росії.
Нідерландський дипломат Александр Вінніков / Фото ОП
Вінніков висловив співчуття у зв'язку з втратами, яких зазнала Україна. Й запевнив, що вся інформація щодо ситуації на Донбасі буде передана у штаб-квартиру Альянсу.
Про що ще спілкувалися Машовець та Вінніков
- Вінніков пригадав розмову президента Зеленського з генсеком НАТО щодо запровадження реформ, які наблизять Україну до Альянсу.
- Також він відзначив позитивні зрушення у сфері безпеки та оборони України, зокрема – ухвалення законів про розвідку та оборонні закупівлі.
- Крім цього, голова представництва НАТО в Україні оцінив затвердження Стратегій національної та воєнної безпеки.
- Машовець подякував за підтримку з боку НАТО на шляху євроатлантичної інтеграції України та наближення її до стандартів Альянсу.
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