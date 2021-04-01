Пентагон насторожений тим, що Росія нарощує присутність своїх військ біля кордонів України. Через це Європейське командування збройних сил США привело армію у максимальний рівень боєготовності.

Представниця Європейського командування ЗС США, капітан Венді Снайдер, відмовилася обговорювати рівні готовності. Вона пояснила це вимогами оперативної безпеки.

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Пентагон стурбований активністю Росії у Східній Європі та Арктиці

Напередодні літаки НАТО піднімалися у повітря 10 разів у відповідь на незвичано велику кількість польотів російських винищувачів поблизу повітряного простору союзників.

Ще раніше російські підводні човни провели ракетні стрільби з-під льоду в Арктиці. У Politico назвали це новою демонстрацією сили в регіоні, якого американцям належить досягти.

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