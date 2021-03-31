Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба 31 березня провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови було загострення ситуації на Донбасі.

Міністр закордонних справ України назвав розмову "змістовною та предметною". Деталі бесіди Кулеба повідомив на своїй сторінці у твіттері.

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За словами Дмитра Кулеби, підставою для розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном стала загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму.

Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері,

– написав Кулеба.

Раніше Кулеба говорив, що очільник Кремля Володимир Путін зайняв вичікувальну позицію щодо конфлікту на Донбасі. На думку Кулеби, він чекає зміни лідерів у Франції, Україні, Німеччині та США.

Додамо, що 30 березня Державний департамент США опублікував доповідь про права людини за 2020 рік, в якому розкритикував Росію за окупацію Кримського півострова та агресію на Донбасі. У Кремлі сказали, що не згодні з критикою.

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Загострення на Донбасі