Кулеба поговорил с госсекретарем США об обострении на Донбассе
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 31 марта провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой разговора было обострение ситуации на Донбассе.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел Украины назвал разговор "содержательным и предметным". Детали беседы Кулеба сообщил на своей странице в твиттере.
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По словам Дмитрия Кулебы, основанием для разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном стало обострение Россией ситуации по безопасности на востоке Украины и в Крыму.
Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации по безопасности на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности,
– написал Кулеба.
Ранее Кулеба говорил, что глава Кремля Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении конфликта на Донбассе. По мнению Кулебы, он ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.
Добавим, что 30 марта Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека 2020 года, в котором раскритиковал Россию за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе. В Кремле сказали, что не согласны с критикой.
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Обострение на Донбассе
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- Украинская сторона не сразу смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Но после длительных переговоров с участием ОБСЕ это удалось сделать.
- Украина направит в национальные правительства и парламенты иностранных государств заявление о российской агрессии. В "Слуге народа" считают ее самой жесткой за 7 лет.
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