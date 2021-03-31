Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 31 марта провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой разговора было обострение ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины назвал разговор "содержательным и предметным". Детали беседы Кулеба сообщил на своей странице в твиттере.

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По словам Дмитрия Кулебы, основанием для разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном стало обострение Россией ситуации по безопасности на востоке Украины и в Крыму.

Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации по безопасности на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности,

– написал Кулеба.

Ранее Кулеба говорил, что глава Кремля Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении конфликта на Донбассе. По мнению Кулебы, он ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

Добавим, что 30 марта Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека 2020 года, в котором раскритиковал Россию за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе. В Кремле сказали, что не согласны с критикой.

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