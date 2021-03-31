Мы не согласны, – Кремль ответил на критику Госдепа США о нарушениях в Крыму и на Донбассе
Государственный департамент США обнародовал отчет о правах человека в 2020 году, раскритиковав нарушения России на территории оккупированных Крыма и Донбасса. В Кремле не замедлили с ответом: говорят, что не соглашаются с американскими выводами.
Источник:ТАСС
В Москве заявили, что доклад Госдепа США о соблюдении прав человека Россией их не удивил – мол, США регулярно продуцирует очень похожие тезисы.
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Реакция России на заявления США
В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается. Безусловно, мы не согласны с этим, относимся к этому соответствующим образом,
– заявил Дмитрий Песков.
Напомним, 30 марта Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека за 2020 год, в котором раскритиковал Россию за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе.
Детали доклада Госдепа
- В разделе "Украина – Крым" говорится о "злоупотреблениях силовых структур, насильственных исчезновениях и пытках" на оккупированном Россией полуострове.
- В докладе также отметили, что авторитетные наблюдатели описывают тысячи смертей и травм среди гражданского населения, а также – многочисленные злоупотребления русскими силами на оккупированном Донбассе.
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