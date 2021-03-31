Государственный департамент США обнародовал отчет о правах человека в 2020 году, раскритиковав нарушения России на территории оккупированных Крыма и Донбасса. В Кремле не замедлили с ответом: говорят, что не соглашаются с американскими выводами.

В Москве заявили, что доклад Госдепа США о соблюдении прав человека Россией их не удивил – мол, США регулярно продуцирует очень похожие тезисы.

Читайте также Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, – Госдеп США

Реакция России на заявления США

В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается. Безусловно, мы не согласны с этим, относимся к этому соответствующим образом,

– заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 30 марта Государственный департамент США опубликовал доклад о правах человека за 2020 год, в котором раскритиковал Россию за оккупацию Крымского полуострова и агрессию на Донбассе.

Детали доклада Госдепа