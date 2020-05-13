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Рада провалила голосування за законопроєкт про оборонні закупівлі

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Проєкт Закону №2398-д Про оборонні закупівлі – деталі
Рада не проголосувала за розсекречення оборонних закупівель / 24 канал

Верховна Рада України не змогла ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі". Його під час позачергового засідання 13 травня підтримали лише 220 народних депутатів. Законопроєкт відправили на доопрацювання.

Законопроєкт покликаний системно знизити рівень таємності закупівель озброєння та військової техніки, пише 24 канал.

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Як зазначається в пояснювальній записці до документа, законопроєкт передбачає ефективні механізми захисту вітчизняного виробника шляхом врахування інтересів виконавців держконтрактів із закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Серед іншого законопроєкт передбачає можливість коригування цін у випадку суттєвих змін у фінансово-економічних умовах виконання контрактів.

Відтак, він має зменшити корупційні ризики, зробити закупівлі оборонної продукції більш прозорими та укріпити обороноздатність України. Після першого читання до документа внесли 470 правок, усіх їх від грудня 2019 парламентарі встигли опрацювати.

Ухвалення цього закону має забезпечити гармонізацію правил оборонних закупівель зі стандартами країн-партнерів НАТО та ЄС у частині, що стосується оборонної директиви.

Згідно з цим законом, замовники мають більш ретельно визначати, чи насправді якась закупівля має отримати гриф таємності. При цьому низка інших змін передбачає уточнення критеріїв, за якими відбувається засекречення у сфері оборони, а також змін, які дозволять зробити надто розмиті критерії більш конкретними.

Увага! Оборонний бюджет України у 2020 році складає 245,8 мільярда гривень, що на 30 мільярдів гривень більше, ніж у 2019-му. Окрім того, планується, що на 90% оборонні потреби будуть задовольняти українські державні та приватні підприємства, а 10% забезпечать іноземні компанії, які нададуть ту продукцію, яку в Україні не виробляють.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Міністерство оборони України
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