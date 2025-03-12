Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Габбард в Х.

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Україна знову отримуватиме інформацію від розвідки США

Директорка Національної розвідки США заявила, що за рішенням президента Дональда Трампа обмін розвідданими з Україною відновлено. Після переговорів делегацій у Саудівській Аравії вирішено скасувати паузу та знову надавати українським військовим всю потрібну інформацію для ведення бою.

За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась,

– написала Тулсі Габбард.

Вона також додала, що завдяки лідерству Дональда Трампа кровопролитна війна в Україні може нарешті завершитися.

Раніше про відновлення військової допомоги та обміну розвідданими сторони розповіли під час спільної заяви в Джидді. Це рішення США ухвалили негайно. Постачання зброї поступово відновиться і ЗСУ надалі будуть отримувати американську військову допомогу.

Трамп зупинив надання підтримки 4 березня. У Білому домі тоді зазначали, що поставки відновлять, коли США побачать готовність України до мирного врегулювання конфлікту.

Додамо, що з військового хабу в Польщі до України вже виїхав призупинений вантаж від США.