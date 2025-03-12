Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Габбард в Х.

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Украина снова будет получать информацию от разведки США

Директор Национальной разведки США заявила, что по решению президента Дональда Трампа обмен разведданными с Украиной восстановлен. После переговоров делегаций в Саудовской Аравии решено отменить паузу и снова предоставлять украинским военным всю необходимую информацию для ведения боя.

По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась,

– написала Тулси Габбард.

Она также добавила, что благодаря лидерству Дональда Трампа кровопролитная война в Украине может наконец завершиться.

Ранее о восстановлении военной помощи и обмена разведданными стороны рассказали во время совместного заявления в Джидде. Это решение США приняли немедленно. Поставки оружия постепенно возобновится и ВСУ в дальнейшем будут получать американскую военную помощь.

Трамп остановил оказание поддержки 4 марта. В Белом доме тогда отмечали, что поставки возобновят, когда США увидят готовность Украины к мирному урегулированию конфликта.

Добавим, что с военного хаба в Польше в Украину уже выехал приостановленный груз от США.