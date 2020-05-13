Рада провалила голосование за законопроект об оборонных закупках

Верховная Рада Украины не смогла принять во втором чтении и в целом законопроект №2398-д "О оборонные закупки". Его во время внеочередного заседании 13 мая поддержали только 220 народных депутатов. Законопроект отправили на доработку.

Законопроект призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает эффективные механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Среди прочего законопроект предусматривает возможность корректировки цен в случае существенных изменений в финансово-экономических условиях выполнения контрактов.

Поэтому он должен уменьшить коррупционные риски, сделать закупки оборонной продукции более прозрачными и укрепить обороноспособность Украины. После первого чтения в документ внесли 470 поправок, всех их от декабря 2019 парламентарии успели обработать.

Принятие этого закона должно обеспечить гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС в части, касающейся оборонной директивы.

Согласно этому закону, заказчики будут более тщательно определять, действительно ли какая-то закупка должна получить гриф секретности. При этом ряд других изменений предполагает уточнение критериев, по которым происходит засекречивание в сфере обороны, а также изменений, которые позволят сделать слишком размытые критерии более конкретными.

Внимание! Оборонный бюджет Украины в 2020 году составляет 245,8 миллиарда гривен, что на 30 миллиардов гривен больше, чем в 2019-м. Кроме того, планируется, что на 90% оборонные нужды будут удовлетворять украинские государственные и частные предприятия, а 10% обеспечат иностранные компании, которые предоставят ту продукцию, которую в Украине не производят.