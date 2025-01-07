Ім'я Іван має давньоєврейське походження та означає "помилуваний Богом". У сучасному світі так називають чоловіків, які завжди готові допомогти рідним й близьким та дати важливу пораду. Представники цього імені – відповідальні та відкриті, що дозволяє їм легко комунікувати з іншими людьми та займати керівні позиції на роботі. Івани дуже цінують дружбу та любов, тому завжди захищатимуть своїх найближчих, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Не пропустіть Найтепліші привітання з Днем ангела Івана: щирі слова у прозі й віршах

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Івана. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Івана 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Івана

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Івани святкували іменини 20 січня, а зараз їх мають – 7 січня.