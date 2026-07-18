Чи мають студенти відстрочку

Під час дії воєнного стану студенти мають право на відстрочку від мобілізації, йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак сама по собі наявність студентського квитка ще не означає, що людину не можуть призвати до війська.

За законом відстрочка надається:

студентам професійної, передвищої та вищої освіти;

здобувачам першої освіти відповідного рівня;

аспірантам, докторантам та інтернам.

Які умови для надання відстрочки

Водночас надання відстрочки студенту залежить від форми навчання та ступеня підготовки:

Людина має навчатися за денною або дуальною формою .

. Студент повинен отримувати вищий рівень освіти, ніж раніше здобутий.

Тобто відстрочка прив’язана не просто до факту навчання, а до послідовного здобуття освіти. Наприклад, право на неї може мати людина, яка після бакалаврату вступила до магістратури, а після магістратури – до аспірантури.

За дотримання цих умов відстрочка надається на увесь час навчання.

Важливо також, щоб зарахування було офіційно підтверджене в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Коли студента можуть мобілізувати

Студентів, які не відповідають умовам для відстрочки. можуть призвати до армії під час навчання.

Насамперед це стосується тих, хто:

навчається на заочній або дистанційній формі;

здобуває другу освіту;

не може підтвердити, що підвищує свій рівень освіти під час навчання.

Саме тому навчання на другій чи третій спеціальності не завжди дає право на захист від мобілізації. Важливо не те, скільки дипломів отримує людина, а чи відповідає її навчання вимогам щодо форми та послідовності освіти.

Підстави для припинення відстрочки

Є кілька випадків, коли відстрочка від військової служби припиняється автоматично:

якщо студент змінює форму навчання на заочну;

якщо людина завершує навчання;

якщо його відраховують;

якщо він не підтверджує продовження навчання;

або подає неправдиві дані.

Після цього студента можуть мобілізувати до армії без додаткового повідомлення.

Нагадаємо, в Україні посилили контроль за студентами, які претендують на відстрочку від мобілізації. Найбільше уваги приділяють чоловікам віком понад 25 років, оскільки після початку повномасштабного вторгнення їх кількість у закладах освіти помітно зросла.