Детальніше про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Хто має право на відстрочку?
Як пояснили у Міноборони, відстрочка від мобілізації – це тимчасове звільнення від служби, яке надається за визначеними законом підставами.
За сімейними обставинами на неї мають право військовозобов'язані, які:
- утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів,
- самостійно виховують неповнолітню дитину, якщо другий із батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відбуває покарання,
- виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, яка потребує тривалого лікування та паліативної допомоги; утримують повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи,
- є усиновлювачем чи опікуном дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування,
- постійно доглядають за близькими родичами, в тому числі чоловіка/дружини, з інвалідністю I–II групи за відсутності інших утримувачів,
- мають неповнолітню дитину, а чоловік/дружина проходить військову службу,
- втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.
Підставами для відстрочки від мобілізації за станом здоров'я є:
- особи з інвалідністю I – III групи залежно від висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),
- тимчасово непридатні до служби. Вони отримують відстрочку на строк до 12 місяців за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) з повторним оглядом у майбутньому.
Право на відстрочку можуть розглянути залежно від навчання чи наукової діяльності:
- студенти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний,
- докторанти та інтерни,
- педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Для частини здобувачів освіти (зокрема, ПТУ та окремих коледжів) з 2025 року діють вікові обмеження та уточнені умови надання відстрочки,
– зазначили у міністерстві.
Не підлягають призову або мають право на відстрочку й люди залежно від професії чи посади:
- керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління;
- народні депутати, судді, омбудсмен, голова та члени Рахункової палати,
- частина дипломатів,
- окремі військові, представники інших силових структур та держслужбовці, визначені законом.
Однак переважна більшість держслужбовців і силовиків можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони не мають бронювання чи не підпадають під окрему категорію з переліку.
Інші підстави для відстрочки
Бронювання, а отже відстрочка від мобілізації, надається працівникам органів влади, місцевого самоврядування та працівникам критично важливих підприємств оборони, енергетики, медицини тощо.
На нього мають право також цивільні, які перебували у російському полоні, окремим фахівцям у сфері кібербезпеки, оборони та критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаному можуть не продовжити відстрочку, якщо його дані у держреєстрах застарілі або неповні. Українцям радять перевірити та оновити їх у ЦНАПі.
А юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік у 2026 році, коли досягнуть 17 років. Це можна зробити через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК. Водночас це не є призовом на службу.