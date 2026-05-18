Детальніше про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Хто має право на відстрочку?

Як пояснили у Міноборони, відстрочка від мобілізації – це тимчасове звільнення від служби, яке надається за визначеними законом підставами.

За сімейними обставинами на неї мають право військовозобов'язані, які:

  • утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають заборгованості зі сплати аліментів,
  • самостійно виховують неповнолітню дитину, якщо другий із батьків помер, зник безвісти, позбавлений батьківських прав або відбуває покарання,
  • виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, яка потребує тривалого лікування та паліативної допомоги; утримують повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи,
  • є усиновлювачем чи опікуном дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування,
  • постійно доглядають за близькими родичами, в тому числі чоловіка/дружини, з інвалідністю I–II групи за відсутності інших утримувачів,
  • мають неповнолітню дитину, а чоловік/дружина проходить військову службу,
  • втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України з 2014 року.

Підставами для відстрочки від мобілізації за станом здоров'я є:

  • особи з інвалідністю I – III групи залежно від висновку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК),
  • тимчасово непридатні до служби. Вони отримують відстрочку на строк до 12 місяців за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) з повторним оглядом у майбутньому.

Право на відстрочку можуть розглянути залежно від навчання чи наукової діяльності:

  • студенти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний,
  • докторанти та інтерни,
  • педагоги, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Для частини здобувачів освіти (зокрема, ПТУ та окремих коледжів) з 2025 року діють вікові обмеження та уточнені умови надання відстрочки,
– зазначили у міністерстві.

Не підлягають призову або мають право на відстрочку й люди залежно від професії чи посади:

  • керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління;
  • народні депутати, судді, омбудсмен, голова та члени Рахункової палати,
  • частина дипломатів,
  • окремі військові, представники інших силових структур та держслужбовці, визначені законом.

Однак переважна більшість держслужбовців і силовиків можуть мобілізувати на загальних підставах, якщо вони не мають бронювання чи не підпадають під окрему категорію з переліку.

Інші підстави для відстрочки

Бронювання, а отже відстрочка від мобілізації, надається працівникам органів влади, місцевого самоврядування та працівникам критично важливих підприємств оборони, енергетики, медицини тощо.

На нього мають право також цивільні, які перебували у російському полоні, окремим фахівцям у сфері кібербезпеки, оборони та критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що військовозобов'язаному можуть не продовжити відстрочку, якщо його дані у держреєстрах застарілі або неповні. Українцям радять перевірити та оновити їх у ЦНАПі.

А юнаки 2009 року народження мають стати на військовий облік у 2026 році, коли досягнуть 17 років. Це можна зробити через застосунок Резерв+ або особисто у ТЦК. Водночас це не є призовом на службу.