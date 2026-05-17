У Міноборони пояснили, як перевірити інформацію та що робити у разі помилок.

Чому можуть виникати проблеми?

В Україні працює система автоматичного продовження відстрочок від мобілізації, однак вона залежить від повноти та актуальності даних у державних реєстрах. Якщо інформація некоректна або неповна, система може не підтвердити право на відстрочку.

У Міноборони зазначають, що найчастіші причини такі:

відсутні або застарілі персональні дані (ПІБ, дата народження);

не внесена інформація про інвалідність у реєстри Пенсійного фонду;

не підтверджені родинні зв’язки; відсутні дані про догляд за членами сім’ї;

немає записів про самостійне виховання дитини в реєстрі актів цивільного стану.

У відомстві підкреслюють, що в таких випадках проблема не в самій відстрочці, а в інформації, яка використовується для її підтвердження.

Громадянам рекомендують звернутися до ЦНАПу із паперовими документами для уточнення або виправлення інформації. Після внесення актуальних даних у реєстри система зможе коректно обробити підстави для відстрочки та продовжити її автоматично.

Водночас у Міноборони наголошують: у більшості випадків повторні звернення не потрібні – якщо дані правильні, продовження відбувається без участі людини.

Кому відстрочка продовжується автоматично?

Автоматичне продовження застосовується до широкого кола категорій, зокрема:

людей з інвалідністю; тимчасово непридатних до служби;

батьків дітей з інвалідністю;

багатодітних батьків; студентів і аспірантів;

працівників освіти.

Також це стосується родичів загиблих або зниклих безвісти військових, осіб, звільнених з полону, а також тих, хто доглядає за тяжкохворими або недієздатними родичами. Окремо автоматично продовжуються відстрочки військовим після однорічного контракту у віці 18 – 25 років.

При цьому важливо, що автоматичне продовження працює як для відстрочок, оформлених через застосунок Резерв+, так і для тих, що були оформлені через ЦНАП – за умови коректних даних у реєстрах.

Як працює відстрочка?

Відстрочка від мобілізації – це передбачене законом право військовозобов’язаного тимчасово не проходити службу під час мобілізації. Водночас вона не звільняє людину від військового обов’язку повністю, а лише відкладає можливий призов на визначений термін.

Підстави для надання відстрочки прописані в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зазвичай її оформлюють на певний період, після завершення якого право на відстрочку потрібно підтверджувати повторно.

Залежно від категорії та підстав, оформлення може відбуватися через ТЦК, органи соцзахисту або за рішенням суду. Для отримання чи продовження відстрочки необхідно надати документи, які підтверджують відповідне право. При цьому навіть за наявності відстрочки військовозобов’язаний зобов’язаний своєчасно оновлювати військово-облікові дані та дотримуватися вимог законодавства в умовах воєнного стану.