Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Які деталі атаки на Україну?

З 18:00 17 травня й до ранку 18 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами наземного базування.

Серед основних цілей – Дніпро та область, Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя.

Загалом Росія випустила:

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" з Ростовська області Росії та ТОТ Криму,

8 крилатих ракет "Іскандер-К" з ТОТ Криму,

524 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", БпЛА-імітатори типу "Пародія" із Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та з ТОТ Донецька й Гвардійського на ТОТ Крим.

Станом на 08:30 18 травня авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України зуміли збити чи знешкодити 507 цілей, з них 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 503 ворожі БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет на 16 ударних дронів на 34 локаціях. Ще на 11 – падіння уламків.

У Повітряних силах наголосили, що російська атака на Україну триває й досі. Закликаємо слідкувати за небезпекою та перебувати у безпечних місцях під час обстрілу.

