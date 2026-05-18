Інформацію зі ЗМІ 24 Каналу підтвердили у Вищому антикорупційному суді.

Чи внесли заставу за Єрмака?

У пресслужбі ВАКС 18 травня підтвердили, що за колишнього голову ОП Андрія Єрмака вже внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Деталі там наразі не повідомили.

Нагадаємо, що 14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід і відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави. Прокурори ж просили більшу суму застави – 180 мільйонів гривень.

Того ж дня за нього почали поступово вносити заставу. Журналісти "Схем" із посилання на джерела у правоохоронних органах писали про щонайменше 14,5 мільйонів гривень, які внесли три фізичні особи.

Хто міг внести заставу?

Тоді 8 мільйонів гривень застави внесла керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова. У Bihus.Info повідомляли, що вона була юристкою у "Міжнародній правничій компанії", пов'язаній з Андрієм Єрмаком. А після того, як він очолив ОП, вона начебто отримала призначення у наглядовій раді "Ощадбанку".

Ще 6,5 мільйона гривень вніс адвокат і колишній партнер об'єднання Asters Сергій Свириба. "Українська правда" стверджує, що він був одногрупником Єрмака.

Український актор, продюсер і громадський діяч Григорій Гришкан вніс ще 666 гривень застави за ексголову ОП. "Схемам" він не розповів, чому вирішив внести заставу. Проте заявив, що готовий особисто розповісти "про свій вчинок та майбутнє України".

Ще 30 мільйонів гривень вніс колишній наставник збірної України Сергій Ребров. Він публічно ситуацію не коментував, а на дзвінки та повідомлення журналістів "Схем" не відповів.

До збору коштів на заставу для Єрмака долучився також його адвокат Ігор Фомін, внісши 5 мільйонів гривень, та фірма "Міраліф" – 9,8 мільйона гривень.

