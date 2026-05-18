Про це інформує Верховна Рада України та нардеп Ярослав Железняк.

Які деталі наразі відомі?

Народний депутата ІХ скликання Степан Кубів пішов із життя на 64-му році. У Верховній Раді Кубів працював у складі Комітету з питань економічного розвитку, долучаючись до законотворчої роботи у сфері економіки.

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловили співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата Степана Кубіва.

Нардеп Железняк також згадав Кубіва добрими словами, відзначивши його мудрість та професійність.

Ми багато працювали разом ще у Уряді. Зараз він можна сказати був сусідом по парті….кожен день зранку вітався, питав як там наш малий Іванко, передавав йому читанки…. Був носієм мудрості у Раді, до якого багато колег підходили порадитись,

– написав Железняк.