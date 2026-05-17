Про це повідомив журналіст Микола Канішевський. Померлий був заслуженим артистом України та народним артистом України.

Що відомо про смерть Олександра Сафонова?

Микола Канішевський повідомив, що похорон Олександра Сергійовича Сафонова пройде у неділю, 17 травня, о 13:00, у селі Поташ Уманського району Черкащини.

Зірка українського телебачення народилася 28 листопада 1943 року на Вінниччині.

Він навчався при Київському театрі імені Івана Франка, Львівському театрі імені Марії Заньковецької, на факультеті Ленінградського інституту культури.

Працював лектором музичних лекторіїв у Львівській філармонії.

Саме тоді його помітив провідний діяч телебачення, тележурналіст, сценарист Мирослав Скочиляс. Він запропонував Олександру Сергійовичу роботу диктора на Львівській студії телебачення.

Сафонов провів свою першу програму у грудні 1967 року. Загалом на телестудії він пропрацював 11 років.

З грудня 1978 став диктором Державної телерадіомовної компанії України.

За час своєї професійної кар'єри Олександр Сафонов вів державні урочистості, оголошував вихід на сцену співаків української естрадної пісні. Саме йому доручали вести найвідповідальніші програми та концерти. Українці запам'ятають його завдяки оксамитовому тембру голосу та елегантності.

У 2009 році чоловік мав невдалу операцію, а у 2010 році два інсульти. Тож пересувався на колісному кріслі.

У 2017 в Палаці "Україна" відбувся благодійний концерт на підтримку Олександра Сафонова. Йому збирали гроші на реабілітацію.

Того дня він з'явився на публіці востаннє, бездоганно вдягнений.

Останні роки життя Олександр Сафонов провів на Черкащині. Його доглядала далека родичка, своєї сім'ї диктор так і не створив.

Спогади про Олександра Сафонова

Колега Сафонова, Василь Манько, пригадав, як у пошуках нових ведучих-чоловіків передивилися всі обласні студії, але окрім Сафонова більше ніхто не підходив.

А для Народної артистки України, колишньої телеведучої Світлани Білоножко Олександр Сафонов був не лише напарником, а й наставником.

У вересні 1987 року я вперше зайшла у будинок на Хрещатику, 26. Мені була призначена співбесіда з Головним редактором музичного мовлення України. Перша людина, яку я побачила у безмежних коридорах споруди, був Олександр Сафонов. Двометровий красень з телеекрана. Дякую за передану естафету. Царство Небесне,

– також написала українська музикознавиця, радіоведуча Галина Бабій.

А Михайло Маслій, історик української естради, зауважив, що Сафонов був завжди життєрадісний та усміхнений.

"У 2021-му Саша зі столиці (зі свого помешкання практично ніколи не виходив на вулицю) переїхав у село. У надії на краще оптимістичне завтра легенько витримав переїзд за 180 кілометрів. Останні 5 років життя був мешканцем Шевченкового краю. Ожив, просвітлів, додалося сил, хоча й переймався тим, що й усі здорові люди… Знав всі найсвіжіші новини російсько-української війни, молився за славетне воїнство ЗСУ… І щодня молився за Таню (Тетяна Ситнюк – 24 Канал), свого Янгола-охоронця, яка цілодобово несла цю надскладну життєву місію догляду. Саша її кликав "мамця", хоча вона й молодша від нього на кілька десятків років" – поділився Маслій.

