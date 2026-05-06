Євген Сивокінь пішов з життя у вівторок, 5 травня. Про дату прощання з аніматором повідомили у Національній спілці кінематографістів України.

Церемонія прощання з Євгеном Яковичем відбудеться у суботу, 9 травня, у Будинку кіно на вулиці Саксаганського, з 11:00 до 12:30. Про втрату повідомила Українська Кіноакадемія.

Творчий доробок Євгена Сивоконя налічує понад 25 анімаційних фільмів.

Його роботи представляли Україну на міжнародних фестивалях і були відзначені численними нагородами. Як педагог, він виховав кілька поколінь українських аніматорів, передаючи не лише професійні знання, а й глибоке розуміння мистецтва,

– прокоментували на сторінці Української Кіноакадемії.



Євген Сивокінь / Фото з фейсбуку Української Кіноакадемії

Що відомо про життя Євгена Сивоконя?

Євген Сивокінь народився у 1937 році у родині архітектора. Навчався у Київському державному художньому інституті на графічному факультеті.

З 1960 року Євген Сивокінь працював у Творчому об'єднанні художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм", згодом на студії "Укранімафільм". Також викладав на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Євген Сивокінь є лауреатом Мистецької премії "Київ" імені Івана Миколайчука і членом Національної спілки кінематографістів України. Він присвятив професії понад 55 років.

У 2022 році Євген Сивокінь отримав нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Національної премії "Золота дзиґа".

Серед відомий анімаційних проєктів Євгена Сивоконя: "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги", "Як козаки куліш варили" та інші мультики з цієї серії.

Євген Сивокінь неодноразово представляв Україну на міжнародних конкурсах, що відбувалися у Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.