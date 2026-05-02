Про це повідомило Associated Press. Також стали відомі дата та причина смерті.

27 квітня Marvel опублікувало матеріал, у якому повідомило про смерть Джеррі Конвея. Йому було 73 роки.

Тепер його дружина розкрила причину смерті письменника – рак підшлункової залози. Востаннє Конвей з'являвся на публіці у лютому цього року під час автограф-сесії. Тоді він був дуже виснажений і страждав через хворобу, яка прогресувала, однак залишився ще на дві години, щоб кожен фанат у черзі зміг отримати автограф і поспілкуватися з ним про комікси.

Джеррі Конвей / Фото з Getty images

Що відомо про Джеррі Конвея?

Він народився в Брукліні 10 вересня 1952 року і з дитинства був великим фанатом коміксів. Уже в 16 років почав писати власні історії для коміксів.

У 1971 році він почав працювати над повноцінними сюжетами для Marvel. Конвей писав історії для багатьох відомих героїв – від Людини-павука до Месників і Залізної людини.

Джеррі Конвей додавав у свої тексти справжню напругу, майстерно поєднуючи видовищні супергеройські пригоди з людяністю та близькими кожному емоціями. Завдяки цьому він створив одні з найпам'ятніших історій і персонажів усіх часів,

– зазначив президент Marvel Studios Кевін Фейдж.

Хоча найбільше його знають за роботою в Marvel, він також зробив важливий внесок у DC Comics. Про це писав в інстаграмі головний креативний директор DC Джим Лі. Він поділився, що Конвей працював над історіями Бетмена, Супермена та Ліги справедливості, а також був співтворцем таких персонажів, як Джейсон Тодд і Power Girl.

Джеррі Конвей залишив по собі дружину та двох доньок від попередніх шлюбів.