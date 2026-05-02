Об этом сообщило Associated Press. Также стали известны дата и причина смерти.

27 апреля Marvel опубликовало материал, в котором сообщило о смерти Джерри Конвея. Ему было 73 года.

Теперь его жена раскрыла причину смерти писателя – рак поджелудочной железы. Последний раз Конвей появлялся на публике в феврале этого года во время автограф-сессии. Тогда он был очень истощен и страдал из-за болезни, которая прогрессировала, однако остался еще на два часа, чтобы каждый фанат в очереди смог получить автограф и пообщаться с ним о комиксах.

Джерри Конвей / Фото с Getty images

Что известно о Джерри Конвее?

Он родился в Бруклине 10 сентября 1952 года и с детства был большим фанатом комиксов. Уже в 16 лет начал писать собственные истории для комиксов.

В 1971 году он начал работать над полноценными сюжетами для Marvel. Конвей писал истории для многих известных героев – от Человека-паука до Мстителей и Железного человека.

Джерри Конвей добавлял в свои тексты настоящее напряжение, мастерски сочетая зрелищные супергеройские приключения с человечностью и близкими каждому эмоциями. Благодаря этому он создал одни из самых запоминающихся историй и персонажей всех времен,

– отметил президент Marvel Studios Кевин Фейдж.

Хотя больше всего его знают по работе в Marvel, он также сделал важный вклад в DC Comics. Об этом писал в инстаграме главный креативный директор DC Джим Ли. Он поделился, что Конвей работал над историями Бэтмена, Супермена и Лиги справедливости, а также был соавтором таких персонажей, как Джейсон Тодд и Power Girl.

Джерри Конвей оставил после себя жену и двух дочерей от предыдущих браков.