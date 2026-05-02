Одним из таких примеров стал телеведущий и волонтер Александр Педан. Он решил получить второе высшее образование по специальности "Публичное управление и администрирование". В эфире шоу "еПитання" на Новом канале, которое выходит каждую пятницу в 19:00, шоумен рассказал, как обучение после 40 лет является для него своеобразной перезагрузкой и почему оно имеет для него особую ценность.

Тоже интересно На фоне языкового скандала: Приходько заговорила о мигрантах и станцевала под индийский трек

Педан поделился, что поездки на учебу стали для него своеобразным отпуском – раз в месяц он на несколько дней полностью отключается от работы и едет в университет во Львов. Семья поддерживает его в этом решении. Более того, его дочь Валерия тоже учится в том же университете, поэтому иногда они видятся во время учебы. "Когда я заканчиваю магистратуру, она в тот же месяц – бакалавриат. И мы будем вместе выпускаться, бросать шапки в воздух! (Улыбается, – 24 Канал). Что может быть лучше?", – высказался Александр.

Поступил не из-за брони, потому что ее нет, когда получаешь второе образование. Зато есть студенческий. Он работает, и это так круто! Можно по музеям ходить со скидкой,

– с юмором отметил ведущий.

Александр Педан с дочерью / Фото Нового канала

Для справки! Александр Педан имеет экономическое образование, которое получил в Хмельницком национальном университете.

Почему Александр Педан решил получить второе образование?

В интервью для "РБК-Украина" телеведущий объяснил, что снова пошел учиться, чтобы лучше разобраться, как работают государство, бизнес и общественный сектор и как они взаимодействуют между собой.

Он учится на магистратуре Украинского католического университета во Львове по специальности "Публичное управление и администрирование". Ему понравился подход университета к обучению. Также Педан отметил, что в его группе очень сильные и мотивированные студенты.

Сейчас Александр уже завершает работу над дипломом, который планирует защищать в начале лета.