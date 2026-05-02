На этот раз из-за заявления о трудовых мигрантах из Индии и Пакистана, которое она обнародовала в инстаграме.

Анастасия Приходько обратила внимание на то, что вскоре в Украину может приехать большое количество трудовых мигрантов. По ее словам, эти люди не будут владеть украинским языком, и поэтому, по ее мнению, местным жителям придется подстраиваться под новые условия общения.

Приходько всегда во всем виновата, во всех бедах, окей. Но скоро к нам приедут друзья из Пакистана, из Индии. А вы, бл*ть, не готовы! Не готовы встречать гостей. А их приедет очень много. Около 300 тысяч трудовых мигрантов. Предлагаю вместе с вами изучать песню, потому что они не знают языка. А мы должны его выучить, чтобы помочь им здесь адаптироваться,

– сказала артистка в видео.

В конце ролика Приходько начала танцевать и петь под индийский трек Mundian To Bach Ke исполнителя Punjabi MC.

Эту публикацию уже активно обсуждают в комментариях, в СМИ и других социальных сетях.

Обратите внимание, ранее эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник объяснил, что Украина пока не создала достаточно привлекательных условий для массового приезда мигрантов, ведь по уровню жизни, безопасности и легализации иностранцев она проигрывает многим другим странам, в частности в ЕС и на Ближнем Востоке.

Что известно о скандальных высказываниях Анастасии Приходько о языке?

Во время полномасштабной войны певица продолжает пользоваться русским языком в публичном пространстве. В частности, она дает интервью на русском. В разговоре с журналисткой РБК-Украина LIFE Приходько объясняла, что полностью отказаться от русского ей сложно, поэтому она комбинирует два языка – украинский и русский.

В то же время артистка называет свой русский "киевским диалектом", который, по ее мнению, существенно отличается от русского, которым пользуются в России.

После подобных высказываний в Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука. В ответ певица опубликовала пост в фейсбук, где заявила, что поддерживает Украину и считает неправильным в нынешних условиях "искать врагов среди своих".

