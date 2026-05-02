Вчера львовян поздравила украинская инди-группа "Один в каноэ". Музыканты выступили на крыше Ратуши. Концерт организовал Офис молодежной столицы Европы Львовского городского совета.

Концерт группы "Один в каноэ" не анонсировали заранее, о нем сообщили в день выступления. Несмотря на это, вся Площадь Рынок была заполнена людьми, которые пришли послушать коллектив, родом из Львова.

Сегодня для нас невероятная честь выступить в родном, любимом городе, поздравить его с днем рождения. Этот город нам очень много дал, и сегодня мы имеем чудесную возможность поделиться с вами и с ним своей музыкой,

– обратилась к зрителям Ирина Швайдак, вокалистка "Один в каноэ" в начале выступления.

Группа начала концерт с минуты молчания по погибшим защитниками и защитницам, которые отдали жизнь за Украину. Также Ирина призвала людей присоединиться к совместному сбору с фондом "Вернись живым".

Первой песней, которую исполнили "Один в каноэ", стала "Нравится, как ты идешь". С балкона Ратуши прозвучали и другие популярные треки коллектива, в частности "Небо", "Пообещай мне", "Будь мне кем-то", "Маленький мальчик".

В конце концерта к группе вышел мэр Львова Андрей Садовый. Он вручил вокалистке букет цветов и обратился к публике.

Это уникальный концерт, в этом году только один и только для вас по случаю дня рождения Львова – 770 лет. Мы начинаем сегодня и это будет продолжаться долго. Спасибо за то, что небо сегодня без дождя. Спасибо нашим военным. Вы прекрасные, я вас люблю. Слава Львову! Слава Украине!,

– сказал Садовый.

Трансляция концерта группы "Один в каноэ": смотрите видео онлайн

Кстати! На сайте Львовского городского совета есть программа событий к 770-летию Львова.

Что известно о группе "Один в каноэ"?

Группа "Один в каноэ" основана в 2010 году во Львове. Первое сольное выступление состоялось 27 ноября того же года, во время которого артисты представили свои первые песни.

За свою карьеру коллектив выступал не только в Украине, но и за рубежом. В нынешний состав группы входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и сессионный барабанщик Игорь Дзиковский.

Дебютный одноименный альбом "Один в каноэ" представили в 2016 году, он состоит из двух дисков. В поддержку сборника группа отправилась в тур по Украине. Второй альбом вышел в 2020 году.