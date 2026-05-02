Учора львів'ян привітав український інді-гурт "Один в каное". Музиканти виступили на даху Ратуші. Концерт організував Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради.

Концерт гурту "Один в каное" не анонсували заздалегідь, про нього повідомили у день виступу. Попри це, вся Площа Ринок була заповнена людьми, які прийшли послухати колектив, що родом зі Львова.

Сьогодні для нас неймовірна честь виступити в рідному, улюбленому місті, привітати його з днем народження. Це місто нам дуже багато дало, і сьогодні ми маємо чудесну можливість поділитись з вами й з ним своєю музикою,

– звернулась до глядачів Ірина Швайдак, вокалістка "Один в каное" на початку виступу.

Гурт розпочав концерт з хвилини мовчання за загиблими захисниками та захисницям, які віддали життя за Україну. Також Ірина закликала людей долучитися до спільного збору з фондом "Повернись живим".

Першою піснею, яку виконали "Один в каное", стала "Подобається, як ти йдеш". З балкона Ратуші прозвучали й інші популярні треки колективу, зокрема "Небо", "Пообіцяй мені", "Будь мені кимось", "Маленький хлопчик".

Наприкінці концерту до гурту вийшов мер Львова Андрій Садовий. Він вручив вокалістці букет квітів і звернувся до публіки.

Це унікальний концерт, у цьому році тільки один і тільки для вас з нагоди дня народження Львова – 770 років. Ми починаємо сьогодні й це буде тривати довго. Дякуємо за те, що небо сьогодні без дощу. Дякуємо нашим військовим. Ви прекрасні, я вас люблю. Слава Львову! Слава Україні!,

– сказав Садовий.

До речі! На сайті Львівської міської ради є програма подій до 770-річчя Львова.

Що відомо про гурт "Один в каное"?

Гурт "Один в каное" заснований у 2010 році у Львові. Перший сольний виступ відбувся 27 листопада того ж року, під час якого артисти представили свої перші пісні.

За свою кар'єру колектив виступав не лише в Україні, але й за кордоном. У нинішній склад гурту входять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та сесійний барабанщик Ігор Дзіковський.

Дебютний однойменний альбом "Один в каное" представили у 2016 році, він складається з двох дисків. На підтримку збірки гурт вирушив у тур Україною. Другий альбом вийшов у 2020 році.