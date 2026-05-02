Львів прославляє не тільки його архітектура, але й люди, чиї імена знає вся країна. 24 Канал розповість про відомих і талановитих людей зі Львова, якими місто може пишатися.

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" народився у Мукачеві, але дитинство та юність провів у Львові – і саме його він вважає своїм рідним містом. Святослав Вакарчук навчався у Львівській школі №4 (сьогодні – Львівська лінгвістична гімназія), а вищу освіту здобув на фізичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка.



Саме у Львові розпочалась музична кар'єра Вакарчука та історія гурту "Океан Ельзи". Однак згодом музиканти переїхали до Києва, щоб реалізувати себе на рівні цілої країни. Та зараз місто залишається важливим для артиста – сюди він приїжджає на відпочинок, тут також спочиває його батько Іван Вакарчук.

Руслана Лижичко

Співачка народилася у Львові в сім'ї Ніни та Степана Лижичків. Ще у школі вона співала в дитячому ансамблі, а після закінчення вступила до Львівської консерваторії імені Лисенка на диригентське відділення.



У 1993 році вона розпочала музичну кар'єру, виступаючи на музичних фестивалях. І вже у 1996 її оголосили "Львів'янкою року". У 2004 році Руслана стала переможницею Євробачення-2004. Через 10 років їй вручили відзнаку – Почесна громадянка Львова.

Тарас Чубай

Син поета Григорія Чубая народився у Львові. Тут же навчався у музичній школі імені Соломії Крушельницької, закінчив Львівську консерваторію за класом альт. У 1990 році Тарас Чубай створив гурт "Плач Єремії", що всього за кілька років посів перші місця в хіт-парадах української музики.



Через кілька років музикант переїхав до Києва, але його досі асоціюють з рідним містом. Зараз він має звання Заслуженого та Народного артиста України.

Руслан Багінський

Іменитий дизайнер, капелюшки якого носять не тільки в Україні, але й світові знаменитості у всьому світі, народився у Львові. У 20 років він почав працювати стилістом, а згодом вчився виготовляти перші головні убори. Саме у львівському ательє він отримав базу знань щодо створення капелюхів та аксесуарів, техніки роботи з різними тканинами тощо.



Руслан Багінський відкрив перший шоурум у Києві, але після початку повномасштабного вторгнення команду перевезли до Львова. У серпні 2022 капелюх Ruslan Baginskiy прийняла Єлизавета II, у липні 2024 головний убір з'явився в рекламі Ріанни, а в червні 2025 – у турі Бейонсе.

Ірина Федишин

Співачка народилася у Львові у творчій родині. Вона здобула економічну освіту, але приватно навчалася музики й вокалу. Завдяки чоловіку Віталію Човнику вирішила присвятити життя саме музичній кар'єрі. Артистка відома хітами "Малесенькі долоньки", "Україна колядує".



Під час повномасштабного вторгнення Ірина Федишин активно зайнялась волонтерською діяльністю. За ці роки вона зібрала вже понад сотню мільйонів гривень на потреби Збройних сил. У грудні 2025 президент вручив їй відзнаку "Золоте серце".