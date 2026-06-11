В інтерв'ю Марічці Падалко Тополя зізнався, що наразі не готовий до нових стосунків.

Не пропустіть Тарас Тополя розповів, де живе після розлучення та чи спілкується з ексдружиною і дітьми

Цей кластер поламаний – як чоловік, як потенційний партнер для когось у довготривалих стосунках – він поки вийшов з ладу (сміється – 24 Канал). А там побачимо,

– пояснив співак.

Тарас Тополя наразі не шукає серйозних стосунків, адже не готовий до них.

Для мене серйозні стосунки – це велика відповідальність. Я завжди казав, що любов – це робота. Робота над собою, робота над стосунками. Це енергетично й емоційно дуже затратний процес, на який ти йдеш добровільно, тому що є почуття і таке інше,

– вважає він.

Коли Марічка Падалко уточнила у співака, чи готовий він до несерйозних стосунків, той відповів: "Це вже інше". Тополя наголосив, що є батьком трьох дітей, тож на його плечах лежить велика відповідальність.

До того ж велику роль у житті Тараса грає гурт АНТИТІЛА. Чоловік не впевнений, що потенційна партнерка зможе прийняти, що діти та колектив – його пріоритети.

Водночас Тополя розповів, що отримує увагу від жінок в особистому спілкуванні та в листуваннях у соціальних мережах після розлучення, проте відмовляє їм.

Тому що внутрішньо та емоційно я далеко не готовий до наступних стосунків,

– пояснив Тарас.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

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