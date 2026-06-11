В интервью Маричке Падалко Тополя признался, что пока не готов к новым отношениям.

Не пропустите Тарас Тополя рассказал, где живет после развода и общается ли с бывшей женой и детьми

Этот кластер сломан – как мужчина, как потенциальный партнер для кого-то в долгосрочных отношениях – он пока вышел из строя (смеется – 24 Канал). А там посмотрим,

– объяснил певец.

Тарас Тополя пока не ищет серьезных отношений, ведь не готов к ним.

Для меня серьезные отношения – это большая ответственность. Я всегда говорил, что любовь – это работа. Работа над собой, работа над отношениями. Это энергетически и эмоционально очень затратный процесс, на который ты идешь добровольно, потому что есть чувства и прочее,

– считает он.

Когда Маричка Падалко уточнила у певца, готов ли он к несерьезным отношениям, тот ответил: "Это уже другое". Тополя подчеркнул, что он отец троих детей, поэтому на его плечах лежит большая ответственность.

К тому же большую роль в жизни Тараса играет группа АНТИТИЛА. Мужчина не уверен, что потенциальная партнерша сможет принять, что дети и коллектив – его приоритеты.

В то же время Тополя рассказал, что получает внимание от женщин в личном общении и в переписках в социальных сетях после развода, однако отказывает им.

Потому что внутренне и эмоционально я далеко не готов к следующим отношениям,

– объяснил Тарас.

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