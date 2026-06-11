В интервью Маричке Падалко Тополя признался, что пока не готов к новым отношениям.
Не пропустите Тарас Тополя рассказал, где живет после развода и общается ли с бывшей женой и детьми
Этот кластер сломан – как мужчина, как потенциальный партнер для кого-то в долгосрочных отношениях – он пока вышел из строя (смеется – 24 Канал). А там посмотрим,
– объяснил певец.
Тарас Тополя пока не ищет серьезных отношений, ведь не готов к ним.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Для меня серьезные отношения – это большая ответственность. Я всегда говорил, что любовь – это работа. Работа над собой, работа над отношениями. Это энергетически и эмоционально очень затратный процесс, на который ты идешь добровольно, потому что есть чувства и прочее,
– считает он.
Когда Маричка Падалко уточнила у певца, готов ли он к несерьезным отношениям, тот ответил: "Это уже другое". Тополя подчеркнул, что он отец троих детей, поэтому на его плечах лежит большая ответственность.
К тому же большую роль в жизни Тараса играет группа АНТИТИЛА. Мужчина не уверен, что потенциальная партнерша сможет принять, что дети и коллектив – его приоритеты.
В то же время Тополя рассказал, что получает внимание от женщин в личном общении и в переписках в социальных сетях после развода, однако отказывает им.
Потому что внутренне и эмоционально я далеко не готов к следующим отношениям,
– объяснил Тарас.
Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн
Что нужно знать о разводе Тараса и Елены Тополей?
- Тарас и Елена Тополи объявили о разводе 1 декабря 2025 года. Они сообщили, что приняли это решение совместно, урегулировали все имущественные вопросы заранее и в дальнейшем будут вместе воспитывать детей.
- Елена призналась, что больше не хочет обсуждать бывшего мужа. Певица даже задумывалась о смене фамилии, но этот вопрос пока для нее не в приоритете.
- Тарас рассказывал, что бывшая жена заблокировала его в социальных сетях. В то же время артист поделился, что не чувствует вины за то, как завершились их отношения.
- В интервью Маричке Падалко Тополя также отметил, что оставил жилье Елене и детям, а сам переехал в квартиру отца. Сыновья и дочь иногда остаются у него на ночь.