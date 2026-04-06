В интервью для ютуб-канала Марички Довбенко певец высказался о разводе и рассказал, как живет сейчас. Правда, тему разрыва он комментировал сдержанно и осторожно.
В частности, Тарас Тополя избежал ответа на вопрос о чувствах к бывшей жене. Однако признался, что после развода она заблокировала его в соцсетях. Артист отметил, что сейчас сосредоточен на собственной жизни и детях и не чувствует вины за то, как завершились их отношения с Еленой.
Я живу свою жизнь, у меня много планов, я в прекрасных отношениях с детьми. Меня совесть не мучает относительно того, как у нас произошел развод и, как я продолжаю выполнять свои функции, как отец,
– объяснил артист.
Что известно о разводе Тараса и Елены Тополь?
- Артисты были женаты с 2013 года. За это время у супругов родились трое детей – сыновья Марко и Роман и дочь Мария.
- 1 декабря 2025 года Тарас сообщил в фейсбуке, что они с Еленой официально разводятся. По его словам, решение было взвешенным и принято обоими.
- Перед разводом пара договорилась о разделе имущества и финансовом обеспечении детей. Как рассказала Елена в интервью Маричке Падалко, ограничений в общении детей с родителями нет – они сами решают, с кем и когда проводить время. Причины разрыва супруги не разглашают.