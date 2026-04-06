В інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Довбенко співак висловився про розлучення та розповів, як живе зараз. Щоправда, тему розриву він коментував стримано та обережно.
Теж цікаво До сліз: Кулеба з коханою відвідали прем'єру "Марусі Чурай" у Франківському драмтеатрі
Зокрема, Тарас Тополя уникнув відповіді на запитання про почуття до колишньої дружини. Однак зізнався, що після розлучення вона заблокувала його в соцмережах. Артист наголосив, що зараз зосереджений на власному житті та дітях і не відчуває провини за те, як завершилися їхні стосунки з Оленою.
Я живу своє життя, у мене багато планів, я в прекрасних стосунках з дітками. Мене совість не мучить стосовно того, як у нас відбулося розлучення і, як я продовжую виконувати свої функції, як батько,
– пояснив артист.
Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополь?
- Артисти були одружені з 2013 року. За цей час у подружжя народилися троє дітей – сини Марко і Роман та донька Марія.
- 1 грудня 2025 року Тарас повідомив у фейсбуці, що вони з Оленою офіційно розлучаються. За його словами, рішення було зваженим і прийняте обома.
- Перед розлученням пара домовилася про розподіл майна та фінансове забезпечення дітей. Як розповіла Олена в інтерв'ю Марічці Падалко, обмежень у спілкуванні дітей із батьками немає – вони самі вирішують, з ким і коли проводити час. Причини розриву подружжя не розголошує.