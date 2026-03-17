В комментарии для программы "Тур по звездам" Елена Тополя откровенно рассказала, почему не желает больше обсуждать бывшего мужа, а также поделилась, планирует ли менять фамилию.
Я просто не хочу больше тратить время на поднятие какой-то истории. Например история Украины, так у нас история семьи Тараса Тополи и Елены Тополи. Все, нет семьи, как таковой, она развалилась, есть отдельные личности. И Тарас Тополя теперь меня не касается. Все. И его не касается Елена Тополя,
– объяснила исполнительница.
Относительно смены фамилии, чтобы избавиться от ассоциаций с бывшим мужем, Елена призналась, что такая мысль возникала. Однако пока это не является для нее приоритетным вопросом и не стоит того, чтобы тратить на него время.
Что известно о разводе Тараса и Елены Тополь?
- Артисты поженились в 2013 году. За время супружеской жизни у пары родились двое сыновей – Марко и Роман, а также дочь Мария.
- 1 декабря 2025 года Тарас Тополя сообщил в фейсбуке, что они с Еленой разводятся. Он отметил, что решение было сознательным и обдуманным для обоих.
- Супруги заранее договорились относительно имущества и финансового обеспечения детей. Елена в интервью Маричке Падалко уточнила, что ограничений в общении с родителями нет, а дети самостоятельно решают, с кем и когда проводить время. Причины развода пара не разглашает.