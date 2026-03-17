В коментарі для програми "Тур зірками" Олена Тополя відверто розповіла, чому не бажає більше обговорювати колишнього чоловіка, а також поділилася, чи планує змінювати прізвище.
Я просто не хочу більше витрачати час на піднімання якоїсь історії. Як-от історія України, так у нас історія сім'ї Тараса Тополі і Олени Тополі. Все, нема сім'ї, як такої, вона розвалилася, є окремі особистості. І Тарас Тополя тепер мене не стосується. Все. І його не стосується Олена Тополя,
– пояснила виконавиця.
Щодо зміни прізвища, щоб позбутися асоціацій із колишнім чоловіком, Олена зізналася, що така думка виникала. Проте поки що це не є для неї пріоритетним питанням і не варте того, щоб витрачати на нього час.
Що відомо про розлучення Тараса та Олени Тополь?
- Артисти одружилися у 2013 році. За час подружнього життя у пари народилися двоє синів – Марко та Роман, а також донька Марія.
- 1 грудня 2025 року Тарас Тополя повідомив у фейсбуці, що вони з Оленою розлучаються. Він зазначив, що рішення було свідомим і обдуманим для обох.
- Подружжя заздалегідь домовилося щодо майна та фінансового забезпечення дітей. Олена в інтерв'ю Марічці Падалко уточнила, що обмежень у спілкуванні з батьками немає, а діти самостійно вирішують, з ким і коли проводити час. Причини розлучення пара не розголошує.