Про це вона сказала в програмі "Тур зірками", яка виходить на ютуб-каналі "Радіо Люкс".
Насправді, в душі в мене просто буря і біль. Але треба жити,
– зазначила жінка.
За словами Олександри, наразі вона не думає про творчість, а зосереджується на тому, щоб прожити кожен день.
Я думаю, щоб прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи – і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль,
– зізналася Норова.
До психолога вона поки не зверталася – впоратися з емоціями їй допомагають друзі. Також Олександра знаходить розраду в культурі: відвідує вистави та концерти улюблених артистів. У фінансовому плані Норову та їхніх із Михайлом дітей підтримують близькі друзі.
Мені багато нічого не треба, і поки що я справляюся. Далі – не знаю що робити,
– зізналася Олександра.
Гроші, зібрані шанувальниками після смерті Клименка, Норова наразі не витрачала.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Вокаліст гурту ADAM пішов із життя 7 грудня 2025 року після тривалої боротьби з тяжкою хворобою – туберкульозним менінгітом.
- Його колега, співак PARFENIUK, розповідав, що раніше музикант мав серйозні проблеми зі спиною. Під час лікування він приймав препарати, і, за словами артиста, саме це могло стати передумовою розвитку захворювання.
- Прощання з Михайлом відбулося 9 грудня у Києві – церемонію організували в Національній філармонії України.
- Віддати шану Клименку прийшли його найближчі – батьки, дружина та діти, а також шанувальники й колеги по сцені. Серед присутніх були й відомі артисти, зокрема Володимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Олександр Педан, Геля Зозуля та ROXOLANA.
- Артиста поховали в селі Луб'янка на Київщині. У нього залишилися дружина Олександра, а також двоє дітей – син Марк і донька Ніна.