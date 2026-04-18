Саша Норова розповіла, як Михайло Клименко захворів на туберкульозний менінгіт. Як виявилося, однією з причин було те, що співаку у 2012 році діагностували розсіяний склероз. Про це Олександра розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

До слова Я ніколи не брехала, – Маша Єфросиніна чесно відповіла на закиди в лицемірстві

Ми лікували це, він перебував на програмі. Але те лікування, яке він проходив від розсіяного склерозу, робило імуносупресію – знижувало імунітет. І, можливо, десь на концерті або в потязі він підчепив туберкульоз,

– розповіла Саша Норова.

Вдова Михайла Клименка зауважила, що комп'ютерна томографія показала, що легені чоловіка були чисті. Туберкульоз одразу потрапив в оболонки головного мозку.

Першим симптомом туберкульозного менінгіту став біль у шиї. Та Михайло й Саша подумали, що в співака просто защемило м'яз після постійних переїздів та потягів упродовж гастролей.

"Ми зробили магнітно-резонансну томографію шийного відділу, яка показала, що там є грижа. Міша казав, що вона у нього ще з 2012 року. Ми пішли до невролога, який говорив: "Тут може бути інсульт. Треба крапельниці та ліки". Ми все робили, не було дня, коли ми лежали й думали, що все пройде", – наголосила Норова.

Інтерв'ю з Сашею Норовою: дивіться відео онлайн

Одного дня стан Михайла різко погіршився. Він перестав впізнавати дружину. Клименка госпіталізували – на певний час йому стало краще. Одним з найважчих періодів було очікування результатів пункції.

Заходить лікар і каже: "Сашо, ось тобі адреса, їдь за фтизіатром". Це лікар, який лікує туберкульоз. Я реву, мчу, знаходжу і приводжу цього лікаря. Дивляться, що легені чисті, адже форма туберкульозу закрита, але найскладніша,

– зі сльозами пригадала Саша Норова.

Після нетривалого покращення Михайло раптом перестав розмовляти. Як стало відомо, туберкульозний менінгіт на той момент поширився по всьому головному мозку. Співак впав у кому. 7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер.

Зазначимо, раніше для "Радіо Люкс" Саша Норова розповіла, як переживає втрату. Вона зізналась, що зараз в її душі – буря і біль. Але вона зосереджується на тому, щоб прожити кожен наступний день.

Що відомо про Михайла Клименка?