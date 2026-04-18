Саша Норова рассказала, как Михаил Клименко заболел туберкулезным менингитом. Как оказалось, одной из причин было то, что певцу в 2012 году диагностировали рассеянный склероз. Об этом Александра рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Мы лечили это, он находился на программе. Но то лечение, которое он проходил от рассеянного склероза, делало иммуносупрессию – снижало иммунитет. И, возможно, где-то на концерте или в поезде он подцепил туберкулез,

– рассказала Саша Норова.

Вдова Михаила Клименко заметила, что компьютерная томография показала, что легкие мужа были чистые. Туберкулез сразу попал в оболочки головного мозга.

Первым симптомом туберкулезного менингита стала боль в шее. Но Михаил и Саша подумали, что у певца просто защемило мышцу после постоянных переездов и поездов в течение гастролей.

"Мы сделали магнитно-резонансную томографию шейного отдела, которая показала, что там есть грыжа. Миша говорил, что она у него еще с 2012 года. Мы пошли к неврологу, который говорил: "Здесь может быть инсульт. Надо капельницы и лекарства". Мы все делали, не было дня, когда мы лежали и думали, что все пройдет", – отметила Норова.

Однажды состояние Михаила резко ухудшилось. Он перестал узнавать жену. Клименко госпитализировали – на время ему стало лучше. Одним из самых тяжелых периодов было ожидание результатов пункции.

Заходит врач и говорит: "Саша, вот тебе адрес, езжай за фтизиатром". Это врач, который лечит туберкулез. Я реву, мчу, нахожу и привожу этого врача. Смотрят, что легкие чистые, ведь форма туберкулеза закрытая, но самая сложная,

– со слезами вспомнила Саша Норова.

После непродолжительного улучшения Михаил вдруг перестал разговаривать. Как стало известно, туберкулезный менингит на тот момент распространился по всему головному мозгу. Певец впал в кому. 7 декабря 2025 года Михаил Клименко умер.

Отметим, ранее для "Радио Люкс" Саша Норова рассказала, как переживает потерю. Она призналась, что сейчас в ее душе – буря и боль. Но она сосредотачивается на том, чтобы прожить каждый следующий день.

